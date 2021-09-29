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"العليا للفيروسات" تصدم المصريين بشأن اختلاف خطير في الموجة الرابعة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مصر دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا منذ نحو 3 أسابيع.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن متحور دلتا لفيروس كورونا سريع الانتشار، وأصبح الفيروس يصيب الأطفال وهو ما لم يكن في الموجات السابقة بنفس الدرجة، لافتًا إلى أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا سواء في الكبار أو الصغار تأتي على هيئة أعراض نزلة برد، منوهًا بأنه لا يوجد عرض فاصل يفرق بين الإصابة بكورونا ونزلة البرد، حيث ان الأعراض أصبحت متشابهة ويجب إجراء التحاليل لمعرفة نوع الإصابة.

وأضاف  عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن هناك دول بدأت تطعم الأطفال من عمر 12 سنة بلقاح كورونا، متوقعًا أنه سيتم تطعيم الأطفال في مصر قريبا.

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