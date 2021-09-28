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"ويتيكس" دبي للطاقة الشمسية تشهد مشاركة 50 شركة إيطالية متخصصة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر

تستقطب الدورة الـ 23 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة /ويتيكس/ ودبي للطاقة الشمسية، 50 شركة إيطالية متخصصة في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات الذكية، منها 3 شركات ناشئة و 18 شركة تشارك للمرة الأولى في المعرض.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المعرض بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل في موقع إكسبو 2020 دبي.

وتتطلع الشركات الإيطالية المشاركة في جناح جمهورية إيطاليا في "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية إلى تعزيز وجودها في الأسواق المحلية، وبناء علاقات تجارية والتواصل مع صناع القرار في دولة الإمارات ودول المنطقة، لا سيما وأن المعرض يعتبر الأضخم من نوعه في المنطقة ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والأبنية الخضراء والاستدامة البيئية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة /ويتيكس/ ودبي للطاقة الشمسية حدث عالمي متخصص فريد من نوعه شامل ومتكامل من حيث الاستراتيجية والمحتوى والمضمون والمشاركة، ويشكل منصة عالمية يوفر من خلالها فرصاً هائلة للمصنعين والمستثمرين والشركات والوكلاء التجاريين لعرض أحدث التقنيات العالمية في مجالات تقنيات المياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والصناعات المرتبطة بها.

ويشتمل معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية هذا العام على 10 أجنحة دولية تعود لـ : جمهورية إيطاليا، وجمهورية سويسرا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية بولندا، وجمهورية أيرلندا، ومملكة بلجيكا، وجمهورية تشيلي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.

ويمتد المعرض على مساحة تزيد عن 29,200 متر مربع، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة.

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