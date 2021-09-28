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عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:27 م
صلاح
صلاح
الفجر الرياضي
سجل الدول المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني له والثالث لصالح فريقه الريدز، أمام بورتو البرتغالي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية بدور الكجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 60 بطريقة رائعة، وكان قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول للمباراة المقامة حاليًا في دوري أبطال أوروبا على ملعب بورتو البرتغالي.

   

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