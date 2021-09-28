عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

واصل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تسجيل اسمه ضمن قائمة العظماء الأفارقة في أوروبا وذلك بعد الأرقام القياسية التي يحققها اللاعب مع ناديه.





ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين خلال مباراة فريقه ليفربول حاليًا أمام بورتو البرتغالي والتي يتقدم فيها الريدز بثلاثية نظيفة.





وأصبح محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا في دوري أبطال أوروبا بـ 31 هدف خلف الإيفواري ديدييه دروجبا الذي سجل 40 هدف.





ويواجه ليفربول حاليًا مضيفه بورتو في المباراة المقامة على ملعب الدراجاو بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



