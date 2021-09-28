آخرها التخفيف من حدة كورونا.. نجاحات متواصلة لـ"حياة كريمة" في ربوع مصر

المرحلة الثانية قيد التنفيذ



من جانبه قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، مشروعات المبادرة التانية من حياة كريمة دخلت حيز التنفيذ حيث جرى اعتماد 216،8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد، البادئ في 1 يوليو 2021، للعمل مباشرةً على 13 محور.



وأضاف حلمي في تصريحات تلفزيونية، ومن المحاور التي ستستهدف المرحلة الثانية العمل عليها الصحة، التعليم، سكن كريم، مجمعات خدمية، الري، الزراعة، البنية التحتية، والشباب والرياضة.



حياة كريمة



مشروع أطلقه السيسي في 2 يناير 2019 بهدف التخفيف عن المواطنين بالمجتمعات الفقيرة في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وبعد ستة أشهر من إطلاق المشروع تحول إلى مبادرة قومية تنفذ على ثلاثة مراحل



المرحلة الأولى استهدفت 375 قرية من القرى التي بلغت متوسطات نسبة الفقر فيها 70%، وجاءت المرحلة بتكلفة 13،5 مليار جنيه كما بلغ إجمالي المستفيدين منها 4،5 مليون مواطن



المرحلة الثانية تستهدف 1976 قرية من مجموع القرى البالغ متوسطات نسبة الفقر فيها 50% وتأتي بتكلفة 150 مليار جنيه ويتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين منها 18،4 مليون مواطن



المرحلة الثالثة تستهدف 4658 قرية من قرى 20 محافظة مختلفة وتأتي بتكلفة 515 مليار جنيه ويتوقع أن يستفيد منها 58 مليون مواطن.



نجاحات المرحلة الأولى



• زاد معدل تغطية خدمات المياه من 86 إلى 49% الأمر الذي ضاعف كمية المياه المنتجة في القرى



• غطت احتياجات 47 قرية من القرى المتضررة من خدمات الصرف الصحي.



• قدمت قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه.



• تم رصف 188 كيلو متر من الطرق.



• تم تطوير 51 وحدة صحية بشكل شامل.



• تم تنفيذ 125 مشروع من مشروعات مجال الكهرباء والإنارة العامة.



• تم إنشاء 1100 فصل تعليمي جديد يستوعب حوالي 44 ألف طالب.



• تم رفع كفاءة 16 ألف منزل.



• تم توفير 28 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى 330 ألف فرصة عمل مؤقت بالمشروعات الإنشائية.



وتلك الإنجازات تمت في 277 قرية فقيرة تقع في 15 محافظات معظمها من محافظات الوجه القبلي، حيث طالت تلك الإنجازات الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسوان، القليوبية، مرسى مطروح، جنوب وشمال سيناء.



وتتبع الدولة طريقة الخرائط للتعرف على القرى الأكثر فقرًا حيث تتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يعد بيانات بحث الدخل والإنفاق للقرى كل عامين ويدرجها في خريطة يتم الإعتماد عليها



وفي 20 يناير2019 قامت 18 جمعية من جمعيات المجتمع المدني بالإعلان عن رغبتها في المشاركة في المبادرة ورحبت وزارة التضامن الإجتماعي بتلك المشاركة وكان من ضمن تلك الجمعيات، مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، بنك الطعام المصري، بنك الحياة الكريمة، بنك الشفاء المصري، الجمعية الشرعية، مؤسسة صناع الخير للتنمية،مؤسسة صناع الحياة وجمعية مصطفى محمود.

يعد مشروع حياة كريمة الذي تم إطلاقه في يناير 2019 والواقع ضمن إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية، درة تاج المشروعات الموجهة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة في ضوء ذلك ترصد " الفجر" نجاحات مشروع حياة كريمة الذي استحق بموجبها أن يأخذ لقب درة تاج المشروعاتأعلنت الحكومة من خلال وثيقة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للسنة المالية 2020_2021 عن أن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة نجحت في التخفيف عن 4،5 مليون مواطن ممن تأثروا بجائحة كورونا الأمر الذي ساعد على خفض معدلات الفقر في بعض القرى بمعدل 14%.وأضافت الوثيقة، نتج عن تلك التخفيفات تحسن في نسب إتاحة الخدمات الأساسية حتى وصلت إلى 20% في بعض القرى، وتحسن مستوى تغطية الخدمات الصحية بنسبة 18%، وفي الخدمات التعليمية بنسبة 15%، وبلغ نصيب المواطن من المنصرف 1660 جنيهوتابعت، وكللت الأمم المتحدة المشروع بإدراجه ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونه محدد وقابل للتحقيق وله نطاق زمني بالإضافة إلى أنه قابل للقياس ويتوافق مع كافة أهداف التنمية الأممية المستدامة.