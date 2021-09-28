"معًا نطمئن.. سجل الآن" إقبال كبير من المواطنين للحصول على اللقاح بسوهاج (صور)



_استمرار فعاليات حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بسوهاج

أكدت الدكتورة كريمة، حامد وكيل وزاره الصحة بسوهاج، استمرار فعاليات حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظه سوهاج اليوم الثلاثاء، تيسيرا على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.



وجدير بالذكر أنه يشارك بالحملة 12 اتوبيس وتجوب جميع مراكز المحافظة وميادينها وأماكن تواجد المواطنين ويضم كل اتوبيس فريقًا مدربا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.



_ وكيل صحة سوهاج تتابع سير حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"

وتابعت وكيل وزارة الصحة ان اتوبيس وزارة الصحة بدأ جولته بمركز سوهاج من مدينة ناصر بحي شرق في تمام الساعة العاشرة صباحا متجها إلي جامعة سوهاج وبعد ذلك الي ميدان الثقافة وشارع اسيوط سوهاج وبعده الي ميدان العارف ثم الكورنيش الشرقي وأخيرا جزيرة شندويل.



وأضافت وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضة سيتم توجيه المواطنين بعد التسجيل بحمله "معا نطمئن..سجل الآن" لتلقي اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، وذلك الي مراكز الشباب بالمدن المختلفة ومركز شباب توشكي ومركز شباب ناصر بحي شرق بمركز سوهاج لأخذ اللقاح ولمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح وذلك بصورة بطاقة الرقم القومي فقط.



جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا وخطه وزارة الصحة والسكان لتشجيع المواطنين على تلقى لقاح فيروس كورونا، وبالتنسيق مع اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج ومديرية الشباب والرياضة.