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"التنمية المحلية": نستهدف إزالة 16 ألف مبنى بالموجة الحالية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:29 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
كساب أحمد
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن موجة إزالة التعديات الأخيرة تحمل رقم "18 " بدأت منذ 13 سبتمبر الحالي، وتنتهي في الـ 3 من أكتوبر المقبل، يعقبها مرحلة أخرى تبدأ في 11 أكتوبر وتنتهي في 29 من نفس الشهر، وأخيرًا المرحلة الثالثة التي ستبدأ في السادس من نوفمبر وحتى السادس والعشرين من نفس الشهر.

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن الحملة الأخيرة الجارية الآن تستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف في جميع أنحاء الجمهورية، معقبًا: "نستهدف إزالة 16 الف مبنى مخالف على مساحة 14 مليون متر مربع، بالإضافة لإزالة 2260 حالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة 12.5 ألف فدان "

وأضاف: "حتى الامس منذ بداية المرحلة الأولى من الموجة "18 " من إزالة التعديات تم استرداد نحو 6500 من إجمالي المستهدف 16 ألف حالة، لدينا إصرار على استرداد حق الشعب من خلال إزالة التعديات الزراعية والمباني على أراضي الدولة ".

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كلمة اخيرة تعديات الدكتور خالد قاسم إزالة

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