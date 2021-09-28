وزارة التموين تقرر مد فترة معرض "أهلاً مدارس" حتى هذا الموعد





قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد معرض أهلا مدارس الرئيسي بمحافظة القاهرة ( أرض المعارض بمدينة نصر ) حتي يوم ٢ أكتوبر ٢٠٢١ بدلاً من انتهائه يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.





وأشار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بأن قرار معالي الدكتور الوزير بمد معرض أهلا مدارس يأتي فى إطار الاقبال الكبير من جانب المواطنين على المعرض الرئيسي لشراء كل الاحتياجات الخاصة بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.





وأشار حسام إلى أن قرار المد جاء بالتعاون والتنسيق مع السيد المهندس ابراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.





وأكد حسام بأن نسبة التخفيضات بمعارض اهلاً مدارس تتراوح بين 25% إلى 30%، وذلك بمشاركة 210 عارض يشاركون في معرض اهلاً مدارس الرئيسي ويقام على مساحة 3000 م2.





ومن الجدير بالذكر بأن معظم شعب الاتحاد العام للغرف التجارية تشارك بالمعرض وهى شعبة الادوات الكتابية والمدرسية وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية وشعبة الملابس الجاهزة وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما يشمل كل إحتياجات طلاب المدارس فى أقسام وتشمل (أدوات مكتبية وكتابيه والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة الى الادوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلى).