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استشاري يكشف عن إجراء يعالج السكر من النوع الثاني (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:31 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار تصلح في الأوزان الكبيرة جدًا، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة في المستشفى لا تتعدى الـ12 ساعة، وتعتبر عملية فعالة لمرضى السمنة المفرطة، والمصابين بالسكر بشكل خاص.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تحويل المسار تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة كبيرة، وتنشط عمل البنكرياس، خاصة لمرضى السكر من النوع الثاني، ولكنها لا تعالج السكر من النوع الأول.

وأشار إلى أن هناك إمكانية للعودة إلى الوضع الطبيعي بعد يوم من إجراء عملية تحويل المسار، ونزول الوزن يكون بنسبة 10% من الوزن الزائد في أول شهر، ومريض السمنة يتخلص من 60% من الوزن الزائد في أول 6 شهور، وينصح بها لأمراض السمنة المفرطة المرضية.


الكلمات المفتاحية

السكر استشاري

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