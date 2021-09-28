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بشرى سارة لبايرن ميونيخ قبل مواجهة دينامو كييف

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
وكالات
 شارك كينجسلي كومان في المران الأخير لفريق بايرن ميونخ الألماني قبل المباراة المقررة أمام دينامو كييف الأوكراني غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، لكنه لن يشارك في المباراة.

وكان الفرنسي كومان قد خضع لعملية جراحية بسيطة بسبب مشكلة في ضربات القلب، عقب المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على برشلونة اللإسباني 3 / صفر في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.

واقترب كومان من العودة للمشاركة، لكن ذلك سيجرى بشكل حذر، وبالتالي لن يشارك في مباراة الغد، حسب ما أكده جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء :"كينجسلي كومان يؤدي بشكل جيد، هو يبتسم كثيرا ويشعر بالسعادة. سعيد بأنه تجاوز هذه المرحلة. لن يشارك غدا."

وأضاف :"قررنا بالفعل قبل العملية الجراحية أننا سنخصص أسبوعين لاستعادة لياقته تماما."

ويعتبر الكثيرون بايرن ميونخ أبرز المرشحين للتتويج بلقب البطولة الأوروبية، ولدى سؤاله بهذا الشأن، قال ناجلسمان إنه يود توضيح أن بايرن "واحد من المرشحين".

وأضاف :"في النهاية، يجب أن يكون المتوج باللقب هو الفريق الفائز بأكبر عدد من المباريات. ونرغب في أن نكون هذا الفريق."

ويسعى ناجلسمان إلى تفادي خطورة الهجمات المرتدة في مواجهة دينامو كييف، وأشار إلى أنه في حالة النجاح في ذلك، سيحافظ الفريق على وضعه كواحد من المرشحين.

وغاب حارس المرمى سفن أولريش ولاعب خط الوسط كورنتين توليسو، فقط عن مران بايرن ميونخ اليوم بسبب إصابات تبعدهما عن الملاعب لفترة.

بينما أدى لاعبا خط الوسط سيرج جنابري وجمال موسيالا، اللذان شاركا من مقعد البدلاء في مواجهة جريتر فورت يوم الجمعة الماضي، التدريبات الجماعية بشكل جيد وتشير التوقعات بشكل كبير إلى مشاركتهما ضمن التشكيل الأساسي غدا.

وقال جنابري في تصريحاته للصحفيين إن الفريق دائما ما يحدد أهداف جديدة من أجل الحفاظ على التركيز والحماس.

واستهل بايرن مشواره في البطولة الأوروبية بفوز كبير على برشلونة بينما تعادل دينامو كييف مع بنفيكا البرتغالي سلبيا.

وقال ميرتشا لوتشيسكو مدرب كييف إن بايرن ميونخ كان أفضل وأكثر فريق مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف :" بالنسبة لنا من المهم أن نلعب على هذا المستوى العظيم. نحن نتطلع ببساطة لهذه المباراة".

وأكد :" إن بايرن يشبه الماكينة. الفريق تقريبا مبرمج للفوز وجمع النقاط".

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