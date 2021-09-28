بينيت: حماس تطالبنا بالإفراج عن مئات الأسرى وأنا أعارض

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن حركة حماس تطالب بالإفراج عن المئات من الأسرى بصفقة تبادل للأسرى، مشددا على أنه يعارض مثل هذه الخطوة كما عارضها سابقا.

وجاءت تصريحات بينيت ردا على سؤال وجهه موفد القناة العبرية السابعة خلال اجتماع لبينيت مع ممثلي وسائل إعلام عبرية وقال: "هذه القضية مطروحة على المستوى السياسي والعسكري ويتم البحث عن كل فرصة من أجل ذلك".

ورفض بينيت الاتهامات التي وجهت لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم بأنه يتلقى المال مجانا دون أن يفعل شيئا من أجل إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى.

وأضاف: "بلوم يعمل بجد، من أجل إعادة هدار غولدن وأورون شاؤول، وابرا منغستو، وهشام السيد".

وأشار إلى أنه بحث قضية الأسرى والمفقودين خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتابع: "أخبرت غوتيريش أن هدار غولدين قد اختطف أثناء وقف إطلاق النار الذي أعلنته الأمم المتحدة، وبالتالي فإنه من واجبه بصفته الأمين العام للمنظمة أن يبذل قصارى جهده لإعادة الجنود".

وأشار إلى أنه أبلغ غوتيريش بأن "احتجاز المدنيين" يعد انتهاكا إنسانيا من قبل "المنظمات الإرهابية".