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"مسد": الولايات المتحدة باقية في شمال وشرق سوريا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
وكالات

 

نقلت قيادية في "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة باقية في شمال وشرق سوريا خلافا لما أشيع في واشنطن بعد الانسحاب من أفغانستان.

 

وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"مسـد" إلهام أحمد: "سمعنا من المسؤولين في البيت الأبيض تعهّدات بالاستمرار في الالتزام بالوجود في شمال وشرق سوريا، وتقديم الدعم الاقتصادي للمنطقة".

 

ونقل موقع "مسد" عن أحمد أن الوجود الأمريكي في سوريا من شأنه أن يضفي "توازنا إيجابيا" على الملف السوري، ويختلف كليا عن الحالة الأفغانية، ووصفت أحمد أجواء لقاءاتها مع مسؤولين بارزين في البيت الأبيض بأنها "إيجابية".

 

وخلال ندوة تلفزيونية استضافها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تحدثت أحمد عن زيارتها لواشنطن ولقاءاتها مع الإدارة الأمريكية وأعضاء بارزين في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

 

وفي مسألة الحوار مع السلطات السورية قالت أحمد: "التعاون الأمريكي والروسي يمكن أن يثمر عن نتائج ملموسة ويدفع النظام للقبول بإشراك أطراف سياسية أخرى".

 

وأضافت: "هذا سيساعد في التخلي عن "مركزية سوريا" التي باتت تشكل عبئا على مسار الحل السياسي عموما".

 

وفي ملف تركيا والمناطق التي تسيطر عليها داخل سوريا، جددت أحمد استعداد "مسد" للحوار مع تركيا و"حل كافة الخلافات معها بالطرق السلمية والحوار، شريطة معالجة ملفات مرتبطة بالشعب الكردي والأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا".

الكلمات المفتاحية

شمال سوريا امريكا

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