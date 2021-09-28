محافظ بورسعيد: تركيب إشارات مرورية بشارع 23 ديسمبر وتقاطع كسري والنصر





وأوضح أن أعمال التطوير بشارع 23 ديسمبر تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية بطول 3800 متر.





ولفت إلى أن شارع 23 ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف الأحياء.

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تواصل أعمال التطوير الجارية بنطاق شارع 23 ديسمبر، والتي تأتي فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الاذدحام، مشيرا أنه تم تركيب إشارات مرورية بشارع 23 ديسمبر وتقاطع كسرى والنصر، وزرع عدد من الأعمدة الكهربائية، ضمن أعمال التطوير الجارية بالشارع.وأشار محافظ بورسعيد، في بيان، إلى أنه يتم عمل تخطيط مرورى بطول الشارع، مما يعمل على سهولة الحركة ومنع التكدس.