صلاح يُسجل هدفين.. ليفربول يكتسح بورتو بخماسية في دوري الأبطال

اكتسح ليفربول مضيفه بورتو البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الدراجاو" ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.





المصري محمد صلاح وضع ليفربول في المقدمة مع حلول الدقيقة 18 بعدما تابع كرة مرتدة من حارس بورتو، ليضيف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 45 حيث حول عرضية أرضية من الجبهة اليمنى عن طريق جيمس ميلنر إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها مدافعي بورتو بشكل غريب لتصل الكرة لأقدام ماني في مواجهة الشباك الخالية ليعلن بسهولة الهدف الثاني.





وحاول لاعبو ليفربول مضاعفة النتيجة وتسجيل المزيد من الأهداف لكن حارس بورتو ميريليس كوستا تصدى لأكثر من محاولة ببراعة لكنه وقف عاجزًا أمام محمد صلاح الذي استغل تمريرة رائعة من جونز في الدقيقة 60 ليضعها داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في اللقاء، ليقلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 75 بهدف مهدي طارمي، ثم يُعزز البديل فيرمينيو من تقدم الريدز مسجلًا الهدفين الرابع والخامس لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بخمسة أهداف مقابل هدف.





وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد بورتو عند نقطة وحيدة.



