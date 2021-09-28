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باريس سان جيرمان يقهر مانشستر سيتي بثنائية نظيفة بدوري الأبطال في قمة مثيرة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:59 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علي نبوي
ألحق باريس سان جيرمان الخسارة بضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم باريس سان جيرمان مبكرًا بهدف سجله لاعب الوسط السنغالي إدريسا غايا في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى عرضية من كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء.

بعد الهدف الأول للفريق الباريس سيطر لاعبو مانشستر سيتي على المباراة كاملة وأتيح لهم أكثر من فرصة محققة للتسجيل والتي كان أخطرها في الدقيقة 27 حيث حرمت العارضة رحيم ستيرلينج من التعادل ثم عادت ووقفت أيضًا أمام بيرناردو سيلفا.

واستمر ضغط فريق مانشستر سيتي على مرمى باريس سان جيرمان بُغية إدراك التعادل لكن الإسباني أندريه هيريرا كاد أن يُضاعف النتيجة بعد تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 38 حولها إيدرسون حارس المرمى إلى ركلة ركنية.

وتصدى دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان لرأسية من روبن دياز، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني بحث رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن التعادل وكاد أن يتحقق ذلك لكن تسديدة رحيم ستيرلينج في الدقيقة 47 مرت بجوار القائم الأيسر للحارس دوناروما، ليُسدد بعدها كيفين دي بروين تسديدة قوية أمسكها الحارس الإيطالي بثبات ليُضيع نيمار ففرصة محققه لإضافة الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة.

ومع تحكم فريق مانشستر سيتي في رتم المبارة وإهدار لاعبيه الفرص تلو الأخرى عاقبهم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالهدف الثاني من هجمة مرتدة منظمة مع زميله كيليان مبابي لينجح ميسي في إضافة الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 75 واضعًا الكرة بإتقان داخل شباك إيدرسون حارس الضيوف الذي وقف يُشاهد الكرة وهي داخل الشباك.

بعد الهدف الثاني لمانشستر سيتي حاول لاعبو السيتي العودة في المباراة لكن محاولاتهم لم تنجح لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 4 ليحتل صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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عبيه دوري الأبطال باريس سان جيرمان يقهر مانشستر سيتي بثنائية نظيفة

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