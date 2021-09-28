عاجل.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل

يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل أزمة حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.





رحيل حمدي النقاز عن الزمالك





و توصل مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لصيغة اتفاق مع حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري.





ويرغب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين في خروج حمدي النقاز على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الجاري.





و فتح حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك خط اتصال مع حازم فتوح وكيل حمدي النقاز بالاتفاق معه على الخروج معارا في الموسم الجديد.





من جانبه فتح حازم فتوح خطوط تواصل مع مسؤولي بيراميدز في الفترة الأخيرة لعرض خدمات حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لرحيله على سبيل الإعارة.



