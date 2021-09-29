Advertisements

"مكافحة كورونا" عن زيادة الإصابات: "داخلين المعركة ومعانا سلاح ناقص"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
أعرب الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، عن قلقه بسبب زيادة اصابات كورونا وعدد الوفيات الفترة الاخيرة، قائلًا: "أنا قلقان طبعًا، الاعداد بتزيد واحنا في طريقنا لذروة الإصابات".

وتابع "النادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أنه لديه شعور بالقلق من زيادة الإصابات المرحلة المقبلة، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة، وزيادة التكدسات مع دخول الدراسة، ومع عدم إتباع الاجراءات الاحترازية، معقبًا: " ساعتها هنندم يوم لاينفع الندم".

وأضاف: "الوفيات بدأت تزيد مع زيادة عدد الحالات الإصابات المسجلة، ولدينا شح شديد في عقار "الاكتيمرا " المقلل للوفيات، وعشان كده قلقان إحنا داخلين معركة وفيه سلاح ناقص مننا".

الكلمات المفتاحية

كلمة اخيرة فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

منذ حوالي 8 ساعات

مفتي الجمهورية ينهي جدل كتابة الأب جزء من ثروته لبناته (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ نصف ساعة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ يوم

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 15 ساعة

أروى جودة: "فكرت في إحدى الفترات تجميد بويضاتي"

منذ ساعة و 16 دقيقة

موعد عودة أجويرو للمشاركة مع برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

مدرب بيلباو مرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ نصف ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يوم

الكشف عن حقيقة عرض شركة دبي لشراء دين برشلونة

منذ أقل من ساعة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 11 ساعة

"مكافحة كورونا" عن زيادة الإصابات: "داخلين المعركة ومعانا سلاح ناقص"

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيران: تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة

ماليزيا.. مسؤول: نتوقع ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا منتصف أبريل

علماء بريطانيين يحذرون: استعدوا لذروة كورونا في فصل الشتاء

إصابات ووفيات.. موجة ثانية من كورونا تجتاح أوروبا

أشرف الداودي: توفير علاج الأكتيمرا بمستشفى قنا العام لعلاج مرضى فيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل الحصيلة الأعلى للوفيات على الإطلاق بكورونا في يوم واحد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

الكشف عن حقيقة عرض شركة دبي لشراء دين برشلونة

07:34 ص

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements