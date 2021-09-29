"مكافحة كورونا" عن زيادة الإصابات: "داخلين المعركة ومعانا سلاح ناقص"

أعرب الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، عن قلقه بسبب زيادة اصابات كورونا وعدد الوفيات الفترة الاخيرة، قائلًا: "أنا قلقان طبعًا، الاعداد بتزيد واحنا في طريقنا لذروة الإصابات".





وتابع "النادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أنه لديه شعور بالقلق من زيادة الإصابات المرحلة المقبلة، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة، وزيادة التكدسات مع دخول الدراسة، ومع عدم إتباع الاجراءات الاحترازية، معقبًا: " ساعتها هنندم يوم لاينفع الندم".



