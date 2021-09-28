عبد اللطيف درويش يكشف أسرارًا جديدة عن أول تجربة لتوطين الصناعة

يكشف الإعلامي عبد اللطيف درويش، غدًَا الأربعاء، أسرارًا جديدة عبر برنامجه "حراس الوطن"، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، عن أول تجربة لتوطين الصناعة بإدارة مصرية وأيادي عاملة مصرية؛ لا سيما بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتوطين الصناعة المصرية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.



جدير بالذكر أن برنامج “حراس الوطن” يُناقش أبرز وأهم الأحداث والقضايا التي يشهدها الشارع المصري وتشغل بال المواطنين، ويستضيف البرنامج نخبة من السياسيين والخبراء لتحليل كافة الأحداث على الساحة المصرية والعالمية.



وبدوره أكد الإعلامي عبد اللطيف درويش، مقدم برنامج “حراس الوطن”، أن البرنامج يستهدف تقديم وجبة خفيفة للمشاهد المصري، وسيكون حلقة الوصل بين المسئولين والمواطنين، كما سيناقش كل مشكلات وأزمات الشارع المصري بشكل عام ويقدم روشتة وحلول واقعية لحلها من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين في جميع الملفات.