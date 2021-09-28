ريال مدريد يسقط أمام شيريف 2-1 في مفاجأة كبرى بدوري الأبطال

سقط ريال مدريد في فخ الخسارة من شيريف تيراسبول المولدوفي بخسارة مفاجئة قوامها هدفين لهدف، في ملعبه ووسط جماهيره بملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء اليوم الثلاثاء.

فرض الريال سيطرته على المباراة من بدايتها، لكنه لم ينجح في ترجمة هذه السيطرة داخل الشباك، ليباغته الضيف المولدوفي بهدف في الدقيقة 25 عن طريق دجاسور ياخشيبايف.

واستمر الريال في سعيه لتسجيل الهدف الأول في شباك ضيوف البيرنابيو، لكن الوقت لم يسعفه في الشوط الأول، ليؤجل ذلك للفترة الثانية بهدف من توقيع كريم بنزيما.

وأعاد المهاجم الفرنسي الأمور لنصابها بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 65، تحصل عليها البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.





واستقبل الميرينجي هدفاً قاتلاً من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك تيبو كورتوا على بعد دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر شيريف المجموعة برصيد 6 نقاط، ويبقى ريال مدريد في خانة الوصيف برصيد 3 نقاط.