Advertisements
رسميا.. عودة "كابو" لوادي دجلة قبل إطلاق الدوري
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:05 م
بسمة البدري
عاد لاعب التونسي رفيق كابو لوادي دجلة بعد رحيله الي تونس خلال الفترة الأخيرة وذلك استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .
وكان وادي دجلة قد أعار رفيق كابو لنادي سموحة قبل أن يرحل لتونس ليعود مجددا لصفوف دجلة لإستكمال تعاقدة مع النادي الدجلاوي .
ويواصل الفريق استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري القسم الثاني تحت قيادة المدير الفني جمال عبدالباقي بعد هبوط الفريق الموسم الماضي من الدوري الممتاز .