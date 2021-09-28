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رسميا.. عودة "كابو" لوادي دجلة قبل إطلاق الدوري

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
بسمة البدري


عاد لاعب التونسي رفيق كابو لوادي دجلة بعد رحيله الي تونس خلال الفترة الأخيرة وذلك استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .


وكان وادي دجلة قد أعار رفيق كابو لنادي سموحة قبل أن يرحل لتونس ليعود مجددا لصفوف دجلة لإستكمال تعاقدة مع النادي الدجلاوي .

ويواصل الفريق استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري القسم الثاني تحت قيادة المدير الفني جمال عبدالباقي بعد هبوط الفريق الموسم الماضي من الدوري الممتاز .

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