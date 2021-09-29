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أيتن عامر مُطالبة بتعويض مادي 33 مليون جنيه.. هل ريهام حجاج السبب؟

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:24 ص
أيتن عامر
أيتن عامر
يارا عادل
أثارت النجمة أيتن عامر، الجدل مجددًا بمنشور ناري، وبدأت تكشف الستار عن القضية التي ألمحت عنها مند شهرًا مضى ولكن كشفت اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعض التفاصيل عن هذة القضية.

واتضح أن أيتن عامر، مطالبة بتعويض مادي قيمته تبلغ ال33 مليون جنيه، على هامش مشاركتها في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسلسين وهم " وكل ما نفترق" و"كوفيد 25".

واتهمت النجمة أيضًا بتعطيل تصوير مسلسل "وكل ما نفترق" أثر مشاركتها في عملين خلال شهر رمضان، بالأضافة ل افتعالها أزمات عدة في كواليس التصوير.

ومن جانبه تدوالت أيتن عامر، مشهد من حكاية "عقبال عوضك" للنجمة مي كساب، يدور حول أن العمل هو الشئ الوحيد الذي يبعد الأنسان عن المشاكل والخلافات.

لتعلق النجمة على هذا المشهد قائلة:."مش كل الشغل
فى شغل بيحطك فى قواضى عمرك ما كنت تحلم بيها
بسبب انك تعمل مسلسلين فى نفس الوقت و يطالبوك بتعويض ٣٣ مليون جنية مثلا ساعتها قولهم صفرااااااااا".

لينهال رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات التي تدور حول هل ريهام حجاج السبب في هذا التعويض الباهظ؟ بسبب الخلافات التي نشبت بين الطرفان منذ كواليس مسلسل "وكل ما نفترق" ولم تنتهي الأزمة بينهم حتى الأن وسخرية الطرفان من بعضهم البعض بين الحين والآخر.

والجدير بالذكر أن أخر أعمال أيتن عامر حكاية" وأنا قبلت" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" ومن بطولة تيام مصطفى قمر وعابد عناني ومحسن منصور، وأسامة عبد الله، ولبنى ونس، وآخرون من النجوم، ومن تأليف أيمن الصواف وإخراج معتز حسام.




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