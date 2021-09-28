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أتلتيكو مدريد يعاقب ميلان ويخطف فوزا مثيرا بدوري الأبطال

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
وكالات

قلب أتلتيكو مدريد الإسباني تأخره بهدف أمام مضيفه ميلان الإيطالي إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


وتقدم ميلان بهدف سجله رافاييل لياو في الدقيقة 20، وتعادل أتلتيكو مدريد بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 84 قبل أن يسجل لويس سواريز هدف الفوز لأتلتيكو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.


واضطر ميلان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد فرانك كيسي.


ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني وظل ميلان بلا رصيد في قاع الترتيب.


وكان أتلتيكو مدريد استهل مبارياته في هذه المجموعة بالتعادل السلبي مع بورتو البرتغالي، فيما خسر ميلان أمام ليفربول 2 - 3 في الجولة الأولى.


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