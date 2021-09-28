Advertisements

شوقي غريب: 90 دقيقة فصلتني عن المنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:14 م
شوقي غريب
شوقي غريب
علي نبوي
قال الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، إنه لم يتم إقالته من تدريب المنتخب الأولمبي بعد العودة من أولمبياد طوكيو، وإنما عقده كان قد انتهى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان السبب في عودة الجماهير للملاعب في 2019، وحقق بطولة أفريقيا مع المنتخب الأولمبي وتم تكريمه بعدها من الرئيس السيسي.

وأضاف الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم الفوز على البرازيل من قبل المنتخب الاولمبي وذلك خلال تدريبه للمنتخب.

وأوضح خلال أن 90 دقيقة فصلت المنتخب الأولمبي عن المنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو، مشيرًا إلى أن المنتخب الأولمبي من أفضل 8 فرق على مستوى العالم. 

وأكد أن المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة تواصل معه ليبلغه بتجديد عقده على رأس المنتخب الأولمبي، بترشيح من الكابتن فينجادا.

وأردف الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، «أقسم بالله العظيم الكابتن هاني أبو ريدة ليس له دخل في التجديد له لتولي مهمة المنتخب الأولمبي».

الكلمات المفتاحية

مصر شوقي غريب منتخب شوقي غريب

أخبار تهمك

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل

منذ نصف ساعة

صلاح يُسجل هدفين.. ليفربول يكتسح بورتو بخماسية في دوري الأبطال

منذ 34 دقيقة

الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد هدف محمد صلاح في شباك بورتو بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

منذ ساعة

شاهد أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

نجيب ساويرس: سأرشح محمود طاهر ضد محمود الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

منذ ساعة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد أهداف مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا.. تألق محمد صلاح

منذ 34 دقيقة

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

شوقي غريب يناجي حلم طوكيو 2020 بذكريات لوس أنجلوس (صور)

شوقي غريب يقترب من حسم الثلاثي الكبير لقيادة المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو

غريب: محمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو

شوقي غريب : الهتاف بإسمي من 80 ألف حلم وتحقق .. وكيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي

إلغاء معسكر المنتخب الأوليمبي بفرمان غريب

هل يشارك محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو؟ شوقي غريب يُجيب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:27 م

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

10:26 م

شاهد أهداف مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا.. تألق محمد صلاح

10:55 م

شاهد أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

10:56 م

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا

10:53 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements