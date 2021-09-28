ربيع ياسين: أنا مش على هواهم في الجبلاية وأبو ريدة اللي بيدير اتحاد الكرة .. فيديو

قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، إنه تولى تدريب المنتخب في أصعب ظروفه، وحقق معه كأس أفريقيا في نسخة 2013 التي أقيمت في الجزائر.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي ضم 8 لاعبين من المنتخب الذي قام بتدريبه، موضحًا أنه درب أسماء كبيرة من اللاعبين حاليا.





وأشار إلى أن المنتخب لعب تحت قيادته 12 مباراة رسمية كسب 10 مباريات وتلقى هزيمتين، وفاز على بريطانيا بثنائية نظيفة.





وحول سبب إقالته، لفت الكابتن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، إلى أنه لم يكن على هوى اتحاد الكرة، موضحًا أن الموضوع .





وأكد خلال لقائه على قناة صدى البلد، أنه حصل على كأس أفريقيا على حساب نيجيريا وغانا وذلك في النسخة التي أقيمت في الجزائر.





وأوضح الكابتن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، أن هاني أبو ريدة أقوى رجل في الرياضة المصرية وهو من يدير اتحاد الكرة حتى الآن.





واختتم خلال لقائه على قناة صدى البلد، أنه كان يربى اللاعبين على الوطنية وكل الأناشيد الوطنية قبل الأمور الفنية وذلك حتى ينمي روح الوطنية لديهم.