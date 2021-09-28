Advertisements

ربيع ياسين: أنا مش على هواهم في الجبلاية وأبو ريدة اللي بيدير اتحاد الكرة .. فيديو

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:16 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
علي نبوي
قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، إنه تولى تدريب المنتخب في أصعب ظروفه، وحقق معه كأس أفريقيا في نسخة 2013 التي أقيمت في الجزائر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي ضم 8 لاعبين من المنتخب الذي قام بتدريبه، موضحًا أنه درب أسماء كبيرة من اللاعبين حاليا.

وأشار إلى أن المنتخب لعب تحت قيادته 12 مباراة رسمية كسب 10 مباريات وتلقى هزيمتين، وفاز على بريطانيا بثنائية نظيفة.

وحول سبب إقالته، لفت الكابتن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق،  إلى أنه لم يكن على هوى اتحاد الكرة، موضحًا أن الموضوع .

وأكد خلال لقائه على قناة صدى البلد، أنه حصل على كأس أفريقيا على حساب نيجيريا وغانا وذلك في النسخة التي أقيمت في الجزائر.

وأوضح الكابتن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، أن هاني أبو ريدة أقوى رجل في الرياضة المصرية وهو من يدير اتحاد الكرة حتى الآن.

واختتم خلال لقائه على قناة صدى البلد، أنه كان يربى اللاعبين على الوطنية وكل الأناشيد الوطنية قبل الأمور الفنية وذلك حتى ينمي روح الوطنية لديهم.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر ربيع ياسين اتحاد الكرة

أخبار تهمك

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

صلاح يُسجل هدفين.. ليفربول يكتسح بورتو بخماسية في دوري الأبطال

منذ نصف ساعة

الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أهداف مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا.. تألق محمد صلاح

منذ نصف ساعة

شاهد هدف محمد صلاح في شباك بورتو بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

نجيب ساويرس: سأرشح محمود طاهر ضد محمود الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

شاهد أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

منذ ساعة

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ربيع ياسين: لا يوجد مدرب مصري قادر على قيادة المنتخب

حوار - ربيع ياسين: مصر قادرة على تحقيق بطولة الأمم الإفريقية.. ولاسارتي لا يستحق قيادة الأهلي

ماذا حدث في المنظومة الرياضية المصرية عقب زلزال جنوب إفريقيا؟

محمد ممدوح لـ الفجر: تنظيم مصر للبطولة كان "مذهل".. وهؤلاء كانوا السبب في خروجنا من دور ال16

ربيع ياسين يتحدث عن استعداد منتخب الشباب

أول تعليق صالح جمعة عن ازمة منتخب الشباب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:27 م

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

10:26 م

شاهد أهداف مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا.. تألق محمد صلاح

10:55 م

شاهد أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

10:56 م

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا

10:53 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements