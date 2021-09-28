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البيت الأبيض يجري حوارا مع أوبك بشأن أسعار النفط

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الثلاثاء إن البيت الأبيض يظل على اتصال مع أوبك بشأن أسعار النفط ويفحص جميع الأدوات لمعالجة تكلفته، وذلك بعد أن تجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات.

ورفع بنك Goldman Sachs توقعاته لأسعار خام برنت بنهاية العام الحالي، إلى 90 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا.

لكن فيما يتعلق بتوقعاته للربعين الثاني والرابع من عام 2022، فقد قام بخفضها إلى 80 دولارا بدلا من 85 دولار للبرميل، وذلك نظرًا لاحتمالية توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق حول الملف النووي بحلول أبريل المقبل

وبحسب بنك الاستثمار الأميركي، فإن تبعات إعصار آيدا وما نتج عنها من نقص الامدادات عوضت زيادة الإنتاج من أوبك + منذ يوليو.

وفيما يتعلق بتوقعات أوبك في 2021 لمستقبل قطاع النفط حتى عام 2045، توقعت المنظمة وصول الطلب إلى مستويات 104.4 مليون ب/ي بحلول 2026.

وارتفاع الطلب العالمي بـ17.6 مليون ب/ي بين عامي 2020 و2045، وأيضا وصول متطلبات الاستثمار التراكمي بقطاع النفط إلى 11.8 تريليون $ خلال الفترة من 2021 إلى 2045.

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