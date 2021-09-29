هدى عبد الناصر عن المهاجمين للزعيم الراحل: مش بنزعل.. أمر طبيعي

قالت الدكتورة هدى عبدالناصر، نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إن ذكرى وفاة والدها تشعرها بالحزن رغم مرور 51 عاما، ولكن محبة المصريين له تخفف من هذا الشعور، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي في 6 أكتوبر عندما يزور قبر الجندي المجهول يأتي إلى أسرة عبدالناصر، معقبة: "نعتز بهذه الزيارة".





وأرجعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، محبة المصريين إلى والدها حتى الأن إرساءه مبادئ الثورة والعدالة الاجتماعية، ودعم الفلاحيين وحقوقهم في بلدهم، لافتة إلى أن مبادئ والدها لا تزال موجودة رغم مرور 51 عاما على رحيلة متمثلة في مجانية التعليم وقوانين الإصلاح الزراعي، التي جعلت الفلاح يشعر بقيمته وأنه يملك أرض.





وحول الأصوات المهاجمة للرئيس الراحل قالت: "مش بنزعل لأن ده طبيعي.. زي ما ناس استفادت من الثورة.. ناس تانية أضرت، وهم الأقلية المسيطرين على البلد وكان بيحصلوا على ثروات البلد".



