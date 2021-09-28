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وزير العدل يرد على بيع المواعيد المحجوزة عبر تطبيق الشهر العقاري (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:26 م
عمر مروان
عمر مروان
هدى عبدالرازق
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلا إن الاجتماع جاء في إطار متابعة خطة التطوير في المنظومة القضائية، حيث تم استعراض الخطوات التي يتم تطبيقها.

وأشار "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن كل محافظات مصر مغطاه حاليا بآلية تجديد الحبس عن بعد، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يتابع تطوير المحاكم أول بأول، مضيفا أنهم يعملون على تسهيل اجراءات التقاضي على المواطنين.


وأضاف أن يوم 2 أكتوبر سيكون هناك احتفالية بمناسبة يوم القضاء، ولأول مرة يكون يوم القضاء على أجندة الدولة الصميرة، حيث سيتم تكريم عدد من شيوخ القضاة، وشباب القضاة، معلقا: "سيكون يوم مشرف"، فضلا على أنه سيتوافق مع تسلم 11 قاضية العمل على درجة رؤساء نيابة.

وعن تطبيق الشهر العقاري الجديد، أوضح وزير العدل أنه لم يتم رصد أي مخالفات، حيث أن المواطن يحجز بالرقم القومي ومن الصعب بيع المواعيد المحجوزة كما يتردد، حيث أنه لن يتم التعامل مع الشخص إلا إذا كان صحاحب الرقم القومي المسجل لديهم.

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