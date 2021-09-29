مفتي الجمهورية ينهي جدل كتابة الأب جزء من ثروته لبناته (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الإلزام بالميراث قد يأتي من نص شرعي أو من دلالة العرف والعادات، موضحا أن كل عرف له عاداته وتقاليده، تم إقراره في العلاقة الأسرية بين الأبناء والآباء.





وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مساء اليوم الثلاثاء، أن الإنسان حر في التصرف في ماله بأي طريقة يراها.





وتابع: "هذا الإنسان الذي يتصرف في ماله ليس محجروًا عليه ومن يمنعه من التصرف في ماله وأن يبيع ويشتري وأن يهب"، متسائلًا "ما الذي يمنعه من أن يبيع كل ماله أو يهب كل ماله طالما أنه لم يحجر عليه".



