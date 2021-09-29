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تعرف على موعد اختبارات القبول لمعهد وردان والأوراق المطلوبة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ممدوح
أعلن المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد المعروف باسم "وردان" عن موعد بدأ اختبارات القبول للطلاب عن العام الدراسي 20212022 بداية من يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر بمقر المعهد بمنطقة وردان في محافظة الجيزة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمعهد وردان
وطالب المعهد الطلاب المتقدمين بإحضار بطاقة الترشيح والمستلزمات الوقائية "كمامة وكحول"، والحضور قبل موعد الاختبارات المقرر عقدها الساعة 10 صباحا، إضافة إلى رسوم سحب ملف التقديم وبالغة 200 جنيه.

وفي حالة اجتياز الطالب للاختبارات والقبول بالمعهد يجب استيفاء عدد من الأوراق الخاصة بملف التقديم، وهي "صورة من شهادة ميلاد الطالب والبطاقة الرقم القومي للطالب ووالد أو ولي الأمر، صورة من صحيفة الحالة الجنائية للطالب ووالده أو ولي الأمر، وصورة استمارة الترشيح، وصورة بيان النجاح الثانوية العامة للطالب، وعدد 12 صورة شخصية"، وذلك بحسب ما أشار إليه المعهد تكنولوجيا السكة الحديد.

ويأتي موعد الاختبارات عقب ظهور نتائج المرحلة التنسيقية الثالثة للثانوية العامة والفنية وترشيحات مكتب التنسيق للطلاب للتقديم بالمعهد.

اختبارات القبول لمعهد وردان
والجدير بالذكر أن المعهد الفني للسكة الحديد يشترط على المرشحين من قبل وزارة التعليم العالي ومن مكتب التنسيق اجتياز اختبارات القدرات، والتي تتألف من اختبارات سمات ولياقة بدنية إضافة إلى اختبارات طبية.

وتشتمل اختبارات اللياقة البدنية، وفقا لما أوضحه المعهد، على 30 عدة ضغط، و40 عدة تمرين بطن، و10 مرات تمرين عقلة، ووثب من الثبات لمسافة 2 متر، واختبار جري لمسافة 100 متر في 15 ثانية، وكذلك جري لمسافة ألف متر في أقل وقت ممكن.

وتهدف اختبار السمات واللياقة البدنية هي اختيار أعداد محددة من الطلاب تمتاز بقدرات ذهنية وبدنية عالية، ونفسية متزنة تتلاءم للعمل في قطاع السكة الحديد وما يفرضه من انضباط ومسؤولية الحفاظ على أرواح ملايين الركاب.

موعد حفل تخرج الدفعة الأولى لمعهد وردان
وفي وقت سابق أوضح مصدر مطلع بالسكة الحديد أن المعهد يستعد لحفل تخرج للدفعة الأولى من المعهد والتي سيشهد تخرجها وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير لتكريم أوائل الخريجين، والوقف على ما وصلوا إليه من تأهيل وإعداد على أعلى مستوى.

كما كشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، موعد حفل التخرج ومن المقرر عقده خلال الأيام الأول من شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع احتفالات النصر بحرب أكتوبر المجيدة.
تعرف على موعد اختبارات القبول لمعهد وردان والأوراق المطلوبة
تعرف على موعد اختبارات القبول لمعهد وردان والأوراق المطلوبة

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