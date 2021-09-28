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أحمد على ينضم رسمياً للاتحاد السكندرى
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:30 م
إسلام عودة
نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع أحمد على مهاجم البنك الأهلى لمدة موسمين .
وسجل مهاجم الاتحاد السكندرى الجديد 11 هدفاً فى الموسم الأخير
وسبق له اللعب لأندية الزمالك و الإسماعيلي و بيراميدز والمقاولون وانبى .
ويعتبر أحمد على هو الصفقة الثانية عشر للاتحاد السكندرى خلال
الانتقالات الصيفية الحالية بعد الحارسين
محمد عبد المنصف ، أحمد يحيى وكذلك الغانى بنجامين ، الغانى مورو ساليفو ،
البوركينى سعيد سمبورى ، نادر رمضان، مصطفى رمضان عفروتو ، محمد مجدى ، أحمد عادل
ميسى ، محمد عبد السلام ، الأنجولى مايا
لولو .