أحمد على ينضم رسمياً للاتحاد السكندرى

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع أحمد على مهاجم البنك الأهلى لمدة موسمين .

وسجل مهاجم الاتحاد السكندرى الجديد 11 هدفاً فى الموسم الأخير وسبق له اللعب لأندية الزمالك و الإسماعيلي و بيراميدز والمقاولون وانبى .

ويعتبر أحمد على هو الصفقة الثانية عشر للاتحاد السكندرى خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد الحارسين محمد عبد المنصف ، أحمد يحيى وكذلك الغانى بنجامين ، الغانى مورو ساليفو ، البوركينى سعيد سمبورى ، نادر رمضان، مصطفى رمضان عفروتو ، محمد مجدى ، أحمد عادل ميسى ، محمد عبد السلام ، الأنجولى مايا لولو .