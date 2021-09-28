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أول تعليق من ميسي بعد فوز باريس على مانشستر سيتي
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:31 م
علي نبوي
عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، عن سعادته
الكبيرة بفوز فريقه ٢-٠ على مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور
المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ميسي قال بعد نهاية المباراة :"لقد فزنا بمباراة مهمة ضد خصم لديه لاعبين رائعين للغاية ، والذي كان في النهائي العام الماضي ، إنه نصر مهم لنا يجب أن نستمر في النمو والتقدم والتحسن".
وعن العلاقة مع نيمار ومبابي قال :"ليو كلما لعبنا معًا كان ذلك أفضل ، يجب أن ننمو معًا ونزيد من نسقنا ، ونقدم الأفضل ، ونستمر في فعل ذلك".
وعن هدفه الأول قال :"أنا أردت فعل ذلك لقد لعبت قليلاً
مؤخراً حيث لعبت مباراة واحدة فقط، أنا هنا أتأقلم مع الفريق وزملائي ولكن المهم
دائماً هو الفوز".