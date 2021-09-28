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أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تعزيز فرص العمل والقضاء على الفقر

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، إلى اتخاذ إجراءات "مستعجلة" لتشجيع الاستثمار في توفير فرص العمل والقضاء على الفقر.
وبعد عامين تقريباً من بداية أزمة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أعرب غوتيريش، في تقرير حول توفير فرص العمل والقضاء على الفقر، عن أسفه لوجود فجوة عميقة في الانتعاش الاقتصادي تقوض الثقة والتضامن العالميين، محذراً من أن الجائحة لم تكرس أوجه عدم المساواة القائمة فحسب، بل فاقمتها أيضاً.
وحسب التقرير الأممي، فقد شهدت نسبة الفقر المدقع في العالم زيادة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 21 عاماً، حيث انتقل معدل الفقر المدقع من 119 مليون إلى 224 مليون شخص بين شهري مارس وديسمبر 2020. ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء "الفقراء الجدد" في بلدان متوسطة الدخل، وفقاً لنفس المصدر.
ويرى التقرير في هذا الصدد، أن بلوغ "انتعاش غني بفرص الشغل" و"انتقال عادل"، يتطلب ما لا يقل عن 982 مليار دولار؛ بهدف التصدي للصدمات الفورية التي طالت سوق العمل.

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