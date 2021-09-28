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محافظ الفيوم: الحملة 18 من إزالة التعديات تسير بكل قوة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:38 م
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
داليا الحسين
علق الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم على التوجيهات الرئاسية بشأن إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والممرات المائية قائلًا: "تعطي دفعة لنا للتنفيذ على الأرض، وتعطي قوة وحسم وحزم مع هذه التعديات، وهي رسالة للمواطن بأنه في حالة التعدي سيكون هناك إجراءات رادعة سيتم اتخاذها بشكل فوري".
وقال خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، إن الحملة 18 لإزالة التعديات تسير وفقا للمخطط بمنتهى القوة، ويجرى إزالة أي تعديات جديدة خلال الحملة، مؤكدا أن وتيرة التعدي على الأراضي الزراعية قلت كثيرا.

وأضاف محافظ الفيوم أن الحملة حققت أعلى من المستهدف؛ حيث يتم التعامل مع الحالات سريعا وفي المهد، موضحا أن هناك فرق في 6 مراكز بالمحافظة تحت مسمى "فرق التدخل السريع "؛ التي تتعامل مع التعديات سريعا حتى لا يتفاقم الأمر.

وتابع: " مشروع تبطين الترع يستهدف تحقيق أقصى استفادة من المياه ومن غير المقبول أن نترك التعديات".

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