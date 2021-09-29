أول يوتيوبر يسجل بمصلحة الضرائب: "ده حق البلد عليا" (فيديو)



وأكد أن دخوله تحت منظومة الضرائب ستتيح له أن يقوم بفتح حساب للحصول على مكاسبه من اليوتيوب وبالتالي يقوم أمام الضرائب بالحساب على صافي الربح وليس إجمالي الدخل وذلك بعد خصم المصروفات.



وفي تصريحات سابقة حذر عنان من الاستناد إلى تقديرات أحد مواقع السوشيال ميديا لمعرفة أرباح اليوتيوبر في مصر، مستطردًا "مش أنا اليوتيوبر الوحيد اللى متشجع لخطوة فرض الضرائب".



وأردف"وفي ناس كتيرة متشجعة بس الآلية مكنتش واضحة، والضرائب هتعمل ايه عشان تعرف دخل اليوتيوبر هناك طريقين كشف الحساب اللى جاي من جوجل والبنك المركزي عارف من خلال التحويلات من الخارج وفيها بيان بالأرباح من يوتيوب، والبنك المركزي يراقب كل التحويلات التي نحصل عليها من يوتيوب".



أعرب عبد الله عنان، أول يوتيوبر يسجل بمصلحة الضرائب، عن ترحيبه بقرار مصلحة الضرائب بضم اليوتيوبرز والبلوجرز إلى المنظومة الضريبية، قائلًا "ده حق البلد عليا".وأضاف "عنان" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إنه توجه من أجل التسجيل في منظومة الضرائب من أجل تقديم خدماته بشكل رسمي كونه صانع محتوى يساعد في تبسيط العلوم.وأضاف أنه كان ينتوي فتح شركة باسم المحتوى الذي يقدمه وهذا كان يقتضي الحصول على ترخيص ودفع ضرائب لتكون في إطار رسمي.