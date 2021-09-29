أمين الفتوى يوضح شروط الاستماع للأغاني (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز سماع الأغاني طالما لم تضيع هيبة الإنسان أو توقعه في الفواحش، موضحًا أن بعض الأغاني تجعل الإنسان "يتنطط" مثل موسيقى الجاز، التي لا ترقى بالمشاعر ولا الأحاسيس حيث تعتري الإنسان حركة غير منظبطة، فهذا هو ما يذهب بهيبة الإنسان.





وأشار "عبدالسميع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك نمطًا من الأغاني به كلمات هادفة، وموسيقى هادئة، ورقي بالأحاسيس والمشاعر، فهذا لا مانع من سماعه ومقبول، ولكن هناك أغاني كلماتها لا معنى لها فتكون تضييع للوقت.



