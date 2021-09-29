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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 29-9-2021

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر.


وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها

سعر الدولار اليوم الجمعة 24-9-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

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