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وزير سابق: المبادرات الرئاسية ركيزة أساسية في قطاع الصحة (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 05:06 ص
عادل العدوي
عادل العدوي
شيماء حسن
قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن المبادرات الرئاسية أصبحت ركيزة أساسية في قطاع الصحة، مؤكدًا أن الإشادات الدولية لن تتوقف بفضل الإنجاز الذي حققته الدولة المصري في إعادة هيكلة المنظومة الصحية وهذا أمر ليس سهلًا.

وأضاف "العدوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أن القطاع الصحي من أكثر التحديات التي واجهت القيادة السياسية، ولكن أن يحوز النظام الصحي الحالي على رضا المواطن هو مؤشر هام على ما قامت به الدولة المصرية.

وتابع: "شوفنا قد ايه مصر أثبتت نجاحها في مواجهة فيروس سي وأصبحت قصة نجاح بمبادرة 100 مليون صحة للكشف عن المصاب بفيروس سي وتم الكشف على العديد من الأمراض غير السارية وتلاها مبادرات رئاسية عديدة موجهة لصحة المواطن".

وأشار وزير الصحة الأسبق إلى أنه تم إعادة هيكلة المنظومة الصحية والاتجاه إلى نظام التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى مثل مبادرة 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار والتدخلات الطبية العديدة التي تقوم بها الدولة المصرية للكثير من الحالات التي تحتاج لرعاية عاجلة.

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