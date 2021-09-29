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هدي عبدالناصر: والدي ضحى بحياته من أجل القضية العربية (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:48 ص
جمال عبدالناصر
جمال عبدالناصر
كساب أحمد
قال الدكتورة هدى عبدالناصر، نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إنها إذا استطاعت ان تراجع والدها في أي قرار، أو أي شيء معين لطلبت منه عدم قتل نفسه، مستطردة: "كنت هطلب منه ما يموتش نفسه، زي ما عمل في آخر مؤتمر في حياته، المؤتمر كان عبارة عن 4 أيام، وشارك فيه بـ34 جلسة، خلاف التليفونات، واللقاءات الثنائية".

وتابعت "عبدالناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء: "موت نفسه، ضحى بحياته من أجل القضية العربية، وحماية الفلسطينيين، والقضاء على الصراع بين الشعب الفلسطيني والجيش الأردني".

وأشارت إلى أن الزعيم الراحل كان رجل مبادئ وظل على هذه المبادئ حتى آخر لحظة في حياته، معقبًة: "المبادئ تعيش ولا تموت".

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