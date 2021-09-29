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"تنمية المشروعات": نسعى لضخ مليار و400 مليون جنيه لقرى حياة كريمة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
طارق شاش
طارق شاش
داليا الحسين
قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه تم ضخ 400 مليون جنيه في قرى مبادرة "حياة كريمة" المتضمن 100 ألف قرض متناهي الصغر أو صغير، كما أن هناك مخطط لضخ مليار و400 مليون جنيه خلال العام.

وأضاف "شاش" خلال لقاء مباشر ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء أن الجهاز يقدم خدمات كثيرة لكل العملاء، مشيرا إلى أنه يسعى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة حياة كريمة، وخلق فرص عمل.

وأشار نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن المجمعات الصناعية ستساعد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

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مصر طارق شاش حياة كريمة تنمية المشروعات بوابة الفجر الفجر

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