هدي عبدالناصر: والدي أعاد الدولة للشعب (فيديو)

قال الدكتورة هدى عبدالناصر، نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن انتقاد الزعيم الراحل من قبل البعض أمر طبيعي، معقبة: "مفيش قرار في أي دولة بيصدر بدون اعتراض، لأن المصالح في أي دولة تختلف، والمهم انحياز الرئيس للشعب".





وتابع "عبدالناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الشعب المصري أحب الزعيم الراحل عبدالناصر، لانه أستطاع ان يعيد الدولة للشعب، وهذا واضح في توزيع أراضي العائلة المالكة على الشعب المصري.





وأضافت:" في وزراء قالوا لي، لولا مجانية التعليم لم نكن في المناصب الحالية، وفي شخصية مرموقة قالت لي لولا عبدالناصر لكنت راكب حمار في البلد بتاعتي"



