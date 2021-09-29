ندى بسيوني توجه رسالة لجمهورها.. فماذا قالت؟

شاركت الفنانة ندى بسيوني، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت ندى بسيوني، على الصورة قائلة: "لا تتحدى جبروتي في التخلّي، أنا أُفلّت في عزّ تعلُّقي ولا ألتفِت، أُنهيكَ ولو كان إنهاؤُكَ شيئاً من إنهائي ، أتجاوزُك ولو كان في ذلك تجاوزاً لسعادتي ، أفعلُ أيَ شيءٍ في سبيل ذاتي فلا تُراهِن".. ‏"من أجمل ما قرأت"



يذكر أن أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي.