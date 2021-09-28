حلمي طولان يعلق على غياب تقنية الـ Var خلال مواجهة الأهلي

علق حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن غياب تقنية الـ Var، خلال مواجهة النادي الأهلي الأخيرة في كأس مصر.





وقال حلمي طولان في تصريحات إعلامية مع الاعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت: لم نهتم بوجود تقنية الـ Var، أمام الأهلي لأنها دائما ضد نادي إنبي.









مؤكدا: أن تقنية الـ Var، خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، كانت تظلم الفريق البترولي.









وكان حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره نادي إنبي، بهدف نظيف عن طريق صلاح محسن.



