تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره توسكر الكيني، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الزمالك وبطل كينيا، في دوري أبطال إفريقيا، يوم السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل.





وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد حقق لقب الدوري المصري الممتاز الموسم المنقضي 2020-2021.





ويسعى الزمالك إلى حصد اللقب السادس في تاريخه، علمًا بأن آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، غادر الأبيض المنافسات من دور المجموعات.