Advertisements

تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:59 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره توسكر الكيني، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الزمالك وبطل كينيا، في دوري أبطال إفريقيا، يوم السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد حقق لقب الدوري المصري الممتاز الموسم المنقضي 2020-2021.

ويسعى الزمالك إلى حصد اللقب السادس في تاريخه، علمًا بأن آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، غادر الأبيض المنافسات من دور المجموعات.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الزمالك دوري أبطال إفريقيا أبطال إفريقيا

أخبار تهمك

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

718 حالة إيجابية جديدة.. بيان كورونا ليوم الثلاثاء

منذ ساعة

أول تعليق من ميسي بعد فوز باريس على مانشستر سيتي

منذ ساعة و 24 دقيقة

شاهد أهداف مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا.. تألق محمد صلاح

منذ ساعتين

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ أقل من ساعة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

نجيب ساويرس: سأرشح محمود طاهر ضد محمود الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعة

قبل المواجهة المحتملة أمام الفائز من بطلي جيبوتي وكينيا.. ماذا يفعل الزمالك ضد أندية البلدين؟

قرار من كارتيرون في الزمالك قبل مواجهة لتوسكر الكيني

لاعبو الزمالك يفاجئون أشرف بن شرقي

كارتيرون يجهز خطة عبور توسكر.. تفاصيل مران الزمالك اليوم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

12:01 ص

718 حالة إيجابية جديدة.. بيان كورونا ليوم الثلاثاء

11:53 م

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

06:01 م

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements