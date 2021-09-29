بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني أعرب عن ندمه لعدم قدرته على التعاقد مع نجم الفريق النمساوي ديفيد ألابا في الموسم الماضية.









وأشار موقع ديفنسا سينترال الإسباني إلى أن ريال مدريد كان قد تعاقد مع ألابا البالغ من العمر29 عاماً في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة مجانية وذلك عقب نهاية عقده مع بايرن ميونيخ الألماني.









وأفاد الموقع الإسباني بأن بيريز معجب للغاية بآداء ألابا في الموسم الحالي بالإضافة إلى تكيفه بسرعة مع الفريق.









وأكد الموقع الإسباني أن بيريز متفاجأ جداً من انسجام النجم النمساوي وكأنه يلعب مع الملكي منذ فترة طويلة ولذلك يرى بأنه كان من الأفضل التعاقد معه قبل سنوات.









ولفت الموقع الإسباني أن بيريز حاول أكثر من مرة التعاقد مع ديفيد ألابا ولكن بايرن ميونيخ كان يتمسك به ويرفض التخلي عنه حتى انتهى عقده.