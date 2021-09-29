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صيد المحلة يتعاقد مع لاعب وسط كفرالشيخ

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
تامر السعدني


نجح مجلس إدارة نادي صيد المحلة برئاسة المحاسب محمد الحليبي في التعاقد مع اللاعب أحمد علاء لاعب وسط مدافع كفر الشيخ السابق في صفقة انتقال حر ولمدة 3 مواسم

ويستعد صيد المحلة لمواجهة الحمام المطروحي في أولى مباريات دوري القسم الثاني في المباراة التي تقرر إقامتها باستاد كفر الشيخ.


وخاض الصيد عدد من المباريات الودية خلال فترة الإعداد لتحقيق التجانس والانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني

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