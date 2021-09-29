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خبير: "دهب" أصبحت ترندًا مصريًا (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
كشف بهاء الدين فاروق، مستشار في السياحة والسفر، عن أكثر وجهات السفر للمصريين في خارج وداخل مصر قبل وبعد جائحة كورونا، قائلا: "قبل كورونا الناس كنت تسعى للسفر الخارجي وبعد كورونا التوجه اكثر للسفر الداخلي والسياحة الداخلية"، مشيرا إلى أنه خلال فترة كورونا اطلقوا اكثر من هاشتاج لتشجيع السياحة الداخلية.

وأضاف  فاروق، في لقاء بالفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن اكثر شاطئ المصريين يهتمون بالبحث عنه الان هو دهب وأصبح ترند مصري، وأكثر مشتى هو الاقصر واسوان، مشيرا إلى أن أكثر الدول التى يسعى المصريين لقضاء الاجازة فيها قبل كورونا كانت تايلاند وماليزيا.

وتابع: "رغبات المصريين بعد جائحة كورونا كانت الناس تروح بيروت والصيف ده السياحة كبيرة في البانيا وتركيا وهي دي الدول اللى فاتحة دلوقتي، وسياحتها جيدة".

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