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أستاذ أوبئة: نسبة الوفيات بين متلقي اللقاح قليلة للغاية (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور إسلام عنان، رئيس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على وجود اتجاه لإلزام موظفي الحكومة بالحصول على لقاح كورونا أو إجراء تحليل "PCR" كل 3 أيام، قائلا إنه سيغير من الوضع الوبائي.

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن نسبة تلقي اللقاح متناسبة عكسيا مع الوفيات، لافتا إلى أنه على الرغم من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الرابعة إلا أن نسبة الوفيات بين متلقي اللقاح قليلة للغاية، حيث أنها أقل من 1% في معظم البلاد.

وعن توجيه وزيرة الصحة باطلاق تطبيق للكشف عن موقف المواطنين من تلقي اللقاح، قال رئيس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنها خطوة جيدة ومطبقة في عدد من الدول، معلقا: "ده المتبع في كل العالم".

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