أستاذ أوبئة: نسبة الوفيات بين متلقي اللقاح قليلة للغاية (فيديو)

عقب الدكتور إسلام عنان، رئيس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على وجود اتجاه لإلزام موظفي الحكومة بالحصول على لقاح كورونا أو إجراء تحليل "PCR" كل 3 أيام، قائلا إنه سيغير من الوضع الوبائي.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن نسبة تلقي اللقاح متناسبة عكسيا مع الوفيات، لافتا إلى أنه على الرغم من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الرابعة إلا أن نسبة الوفيات بين متلقي اللقاح قليلة للغاية، حيث أنها أقل من 1% في معظم البلاد.



