محمد رمضان يشوق جمهوره لعمل فني جديد



وظهر محمد رمضان برفقة ممثلة هندية، وشوق جمهوره بانتظار عمل يجمعهم معا، وكتب: “انتظروا قنبلة”، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم، منها: ثقة في الله نجاح- هتكسر الدنيا كالعادة.



يذكر أن الفنان محمد رمضان، أعلن عن تعاقده على مسلسل جديد في رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد.







شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.