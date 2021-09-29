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محافظ الشرقية: 43 ألف حالة تعد على أرضي الري منذ 2011

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:24 ص
ممدوح غراب محافظ الشرقية
ممدوح غراب محافظ الشرقية
كساب أحمد
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك حجمًا كبيرًا من التعديات على أراضي الري والزراعة وأملاك الدولة منذ 25 يناير، لافتَا إلى أن العمل مستمر على إزالة التعديات، وتم تكثيف العمل بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعمال الإزالة.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن محافظة الشرقية سجّلت 43 ألف حالة تعدٍ على أراضي الري منذ 2011، بمساحة تصل إلى أربعة ملايين متر مربع، مشيرًا إلى أن التعديات تتنوع بين مبانٍ أو الاستحواذ على أراضٍ وزراعتها أو بناء أكشاك أو غرف صغيرة للإقامة فيها.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة قامت بإزالة 36 ألفًا و275 حالة بمساحة تصل إلى ثلاثة ملايين و33 متر مربع، بينما تتبقى 6812 حالة بمساحة 879 ألف متر مربع.

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