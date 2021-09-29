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بالكمامة.. دارين حداد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
دارين حداد
دارين حداد
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة التونسية دارين حداد جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت دارين حداد بإطلالة جذابة مرتدية توب ستان باللون الاسود مع كمامة طبية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل تونسي بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم

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منوعات فن سوشيال مبديا دارين حداد الكمامة

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